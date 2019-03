Comment vit-on lorsqu’un accident nous contraint au handicap ?

publié le 26/12/2018 à 07:00

Un accident ou une maladie peuvent bouleverser une existence et la contraindre au fauteuil roulant. Devoir apprendre à accepter le handicap et vivre avec sa contrainte au quotidien est un chemin long et complexe qui change bien souvent le regard que l'on porte sur la vie. Comment s'en remet-on ?

« Les cinq sens des handicapés sont touchés mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction. Ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre » a écrit Grand Corps Malade.

Invités

- Luc Leprêtre, auteur de Club VIP, very invalid person (Anne Carrière Editions). Il est tétraplégique depuis l'âge de 15 ans

- Aurélie Combeau, psychologue clinicienne, d'orientation psychanalytique, et docteure en psychanalyse et psychopathologie



- Stéphanie Pillonca, réalisatrice de documentaire dont "Laissez-moi aimer" sur la danse inclusive diffusé au Printemps prochain sur Arte



