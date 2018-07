Combien de temps va durer la vague de froid ?

publié le 30/11/2016 à 13:22

Une vague de froid touche actuellement la France. Malgré un soleil qui brille sur une majeure partie du pays, les températures ne décollent pas et restent négatives dans plusieurs régions de France. Ainsi, mercredi 30 novembre, les minimales sont de - 4 à 1 degré sur le Nord-Ouest, de - 6 à - 4 sur le Nord-Est et le Nord, et de - 1 à 4 degrés sur la moitié sud. Les maximales, quant à elles, varient de 2 à 10 degrés sur la moitié nord, de l'Est vers l'Ouest, et de 8 à 16 degrés sur la moitié sud.



Cette vague de froid, qui touche principalement le Nord, venu d'Europe de l'Est devrait durer jusqu'en début de semaine prochaine. Les températures vont peu à peu remonter, après une nuit de mardi à mercredi très froide, grâce au vent qui va tourner au secteur nord-ouest. Un ciel un peu plus couvert va arriver sur le Nord du pays, dès le 1er décembre. Les gelées présentes sur le nord vont descendre jusqu'à l'Auvergne. Si au nord l'atmosphère va se réchauffer, ça sera plus difficile au sud où les gelées seront plus marquées à cause d'un ciel plus dégagé.

Concrètement, la fin de semaine sera donc encore très fraîche. Des brouillards givrants sont d'ailleurs attendus jusqu'à vendredi sur l'est du pays. Les températures, quant à elles, devraient commencer à remonter en début de semaine prochaine.