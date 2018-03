publié le 29/11/2016 à 11:29

La première vague de froid arrive sur la France et avec elle les premières températures négatives. Comme chaque année, il faut adapter son mode de vie à cette baisse, à commencer par porter des vêtements adaptés. Mais ce n'est pas tout, car c'est une parti de notre mode de vie qui change lorsque l'hiver s'installe sur l'hexagone.



Il faut manger autrement, faire du sport à d'autres moments voire dans d'autres conditions, se couvrir de la bonne manière mais aussi comprendre pourquoi l'on a froid pour mieux lutter et éviter les incontournables grippes, angine et autres bronchites. Pour bien appréhender les frimas à venir, voici 5 questions qui vous aideront à passer l'hiver au chaud.



Pourquoi les mains et les pieds sont-ils si frileux ?

En fait, les capillaires (les petits vaisseaux qui se trouvent juste sous la peau) sont très sensibles au changement de températures. Ils se contractent dès qu'il fait froid. D'où l'impression d'engourdissement (le sang ne passe plus) et la couleur blanche de la peu. Pour certains c'est une véritable pathologie : on parle de syndrome de Raynaud. Les doigts deviennent vraiment tout blancs. Qui dit extrémités sensibles dit protection : des gants et de bonnes chaussures. Désolé pour les ados et leurs baskets !



Le froid peut-il être dangereux ?

Même si on est loin actuellement des températures sibériennes, les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques doivent se méfier. Le froid demande à l'organisme - et surtout au cœur - plus d'efforts que d'habitude.



On décrit classiquement dans les facultés de médecine le cas typique de ce quinquagénaire qui sort de chez lui, monte une petite côte contre le vent alors qu'il fait froid et ressent une douleur dans la poitrine. C'est la description livresque, mais très réaliste, de la crise d'angine de poitrine.



Les effets des médicaments peuvent-ils varier avec le froid ?

Oui, et les patients sont très peu à le savoir. Le froid agit sur les effets de certains remèdes à cause de la fameuse contraction des vaisseaux. Cela entraîne des variations d’absorption, d'utilisation de la molécule par l'organisme et de son élimination. Mais ce n'est pas tout : certains médicaments agissent sur ce qu'on appelle la thermorégulation (l'adaptation et la réaction de l'organisme au froid pour maintenir la température interne à 37 degrés).



Les neuroleptiques et barbituriques, notamment, peuvent aggraver une hypothermie (la baisse de température corporelle), ainsi que certains médicaments contre l'hypertension. Un petit mot aux diabétiques qui utilisent les lecteurs de glycémie : il faut les conserver dans une boîte isotherme, sinon ils peuvent donner de faux résultats. Comme le traitement dépend du taux de sucre, autant ne pas se tromper.



Le sport est-il déconseillé ?

Pour qui tient une bonne flemme, c'est quand même la configuration idéale pour ne pas pratiquer une activité sportive et rester à buller dans le canapé. Mais non, pas d'excuse de ce type. Qui dit sport dit évacuation des tensions, donc saine fatigue, et donc meilleur sommeil. C'est la recette idéale pour échapper à la déprime saisonnière.



D'où vient l'expression "ça caille" ?

On sait que "cailler" désigne une coagulation sous l'effet d'un refroidissement ou d'une fermentation. Imaginez alors qu'il fasse tellement froid que votre sang caille à l'intérieur de vos veines ? Se cailler voudrait alors dire se refroidir au point que le sang ne puisse us circuler tellement il se fige.