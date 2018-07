Collectivités territoriales : forte hausse du taux d'absentéisme en 8 ans

publié le 30/11/2016 à 11:30

Les absences pour raison de santé au sein des collectivités territoriales ont fortement augmenté en 2015. Ce taux d'absence, défini comme la part du temps de travail perdue en raison des absences, a augmenté de 26% depuis 2007 et s'élevait, en moyenne, à 9,3% en 2015, selon un rapport publié mardi 29 novembre. "Alors que le taux d'absentéisme croît de façon constante d'environ 2% par an depuis 2010, il augmente de 6% entre 2014 et 2015", note l'enquête, la 17e sur le sujet réalisée par le courtier en assurance des collectivités territoriales et des établissements de santé, Sofaxis. L'étude a été menée auprès de 367.895 agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, répartis dans 18.339 collectivités assurées.



Parmi les types d'arrêts (maladie ordinaire, maladie longue durée, maternité et accident du travail), c'est la maladie ordinaire qui concentre la part la plus importante de jours d'arrêt (41 à 47% depuis 2007). Viennent ensuite la maladie longue durée puis l'accident du travail et enfin la maternité. Seules les absences pour maternité ont diminué.

36 jours de jours d'arrêt en moyenne en 2015

Entre 2007 et 2015, la durée moyenne d'arrêt progresse de 5%. En huit ans, elle est ainsi passée de 34 à 36 jours, retrouvant son niveau de 2010. "L'inversion de la tendance est notamment liée aux modalités statutaires de prise en charge en maladie ordinaire, qui entraînent une augmentation des arrêts courts pour cette nature d'arrêt et font baisser de ce fait la durée moyenne des arrêts", note Sofaxis. Concrètement, la suppression du seul jour de délai de carence dans la fonction publique a fortement fait augmenter le nombre d'arrêts de faible durée.

L'enquête précise que 44% des agents ont été absents au moins une fois en 2015 (contre 42% en 2014). Et 75% d'entre eux l'ont été pour cause de maladie ordinaire (14% pour accident du travail, 7% pour un congé maladie longue durée et 4% en congé maternité). Enfin, le coût moyen des absences s'élève à 2.067 euros en moyenne par agent employé en 2015. La maladie ordinaire représente un coût moyen de 1150 euros tandis que les arrêts pour longue maladie représentent en moyenne 65 000 euros.