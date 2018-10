Changer de métier : un pari risqué ?

publié le 11/10/2018 à 07:00

Un barman qui devient coach sportif, un libraire qui devient ébéniste, une secrétaire qui devient maquilleuse pour le cinéma… : 60% des actifs ont essayé de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle et la moitié d'entre eux s'en trouve plus heureuse. Trouver du sens à son travail, être en accord avec soi, évoluer, accumuler les expériences... : désormais la carrière ne se cloisonne plus à un seul poste. Comment mettre toutes les chances de son côté pour transformer positivement l’essai ?



Invités

- Sylvaine Pascual, coach, spécialiste du plaisir au travail et de la reconversion professionnelle - Cabinet- "Ithaque coaching"

- Stéphane Dieutre, coach et Fondateur de l'Institut Aristote

- Timothée Sautereau, artisan boucher. Travaillait avant dans le marketing promotionnel, puis s'est reconverti dans la boucherie à 40 ans.

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).