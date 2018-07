publié le 30/03/2018 à 08:49

Les syndicats de Carrefour veulent frapper fort. Ce samedi 31 mars est d'après eux le deuxième plus gros samedi de l'année pour l'enseigne après celui qui précède Noël. L'occasion de faire entendre efficacement leur voix, celle du mécontentement : ces derniers protestent contre la suppression d'emplois et la baisse des primes sous la gouvernance d'Alexandre Bompard, à la tête de la chaîne de magasins depuis juillet 2017.



"Le problème principal aujourd'hui c'est l'emploi, affirme Michel Enguelz, délégué Force Ouvrière (FO) chez Carrefour. Il y a 5.500 postes qui ont été supprimés dans le projet Bompard. Au niveau des salaires, une prime de l'ordre de 600 euros par salarié est tombée à 50 et quelques euros et bien sûr cela a créé le feu dans l'ensemble des établissements parce que l'entreprise n'a pas su gérer ce problème", explique-t-il.

"Au national, il y a plus de 200 hypers et un millier de supermarchés. La grève ne peut pas être uniforme, mais elle sera très importante et en tout cas la plus importante qu'il n'y ait jamais eu chez Carrefour", promet le délégué FO.