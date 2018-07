publié le 30/08/2016 à 00:05

Ce lundi 29 août, Le Figaro révèle l'existence d'une note remise au syndicat de police Alliance jeudi 25 août dernier. Elle précise que le nombre de migrants qui résident au camp de la Lande, aussi appelé la "jungle", "devrait atteindre les 10.000 d'ici à début septembre".



Selon le quotidien, ce chiffre est même plus important en comptabilisant l'autre camp environnant, celui de Grande-Synthe, et les autres implantations sauvages qui font monter à 12.000 le nombre de personnes désireuses de traverser la Manche en quête d'un eldorado économique.

Plusieurs difficultés à venir

Le problème, face à cette forte affluence dans les camps du nord de la France, est multiple. D'une part parce que les arrivées se poursuivent de jour en jour et que les places en "centres d'orientation" en province, promises par le gouvernement, peinent à être créées. Surtout, comme le révèle au Figaro le secrétaire général d'Alliance, Jean-Claude Delage, "chaque jour qui passe rend plus périlleuse une évacuation en masse".

Ensuite, parce la tension devient de plus en plus palpable dans la jungle et ses environs. "Le camp n'est absolument pas contrôlé", selon les auteurs de la note remise à Alliance, et plusieurs rixes importantes ont déjà éclatées, comme dans la nuit du 22 au 23 août, lorsque 400 Afghans avaient été opposés à 400 Soudanais.