avec Agnès Bonfillon et La rédaction numérique de RTL

publié le 22/02/2018 à 23:12

Une opération d'envergure de la gendarmerie s'est déroulée à l'aube de ce jeudi 22 février, pour évacuer les opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. Au total, trois personnes ont été placées en garde à vue. Dans le cadre de l'opération, deux bulldozers ont commencé à nettoyer les barricades et bivouacs des opposants à l'entrée du bois Lejuc.



"Par rapport aux actions du gouvernement, nous sommes scandalisés. Ce gouvernement donnait l'impression de vouloir discuter des problèmes (…) mais la réponse à ce dialogue a été 500 gendarmes armés jusqu'aux dents", dénonce Jacques Leray, le porte-parole du collectif Cedra, contre l'enfouissement des déchets nucléaires.

C'est l'incompréhension qui domine chez les opposants au projet, alors qu'ils pensaient qu'une discussion avec le gouvernement était possible. "À aucun moment, on a écouté la voix des populations qui ne veulent pas de ce projet. Parallèlement à ça, au moment où on pensait en discuter avec le secrétaire d'État, ce qui était une bonne chose, ils ont fait intervenir la force publique", se désole Jacques Leray. "Un de nos prochains objectifs va être de récupérer ce bois", prévient-il.