publié le 27/07/2016 à 21:35

Une mère de famille a pris une décision pour le moins radicale pour mettre fin aux trafics de son fils. Cela faisait des mois que le jeune homme de 20 ans s'adonnait au commerce de cannabis au domicile familial, relate Ouest-France. L'habitante de Brest devait donc composer avec les allées-venues des clients, les émanations de fumée et l'odeur persistante du cannabis.



Lasse, elle a fini par le dénoncer à la police pour mettre fin à ses agissements. Les forces de l'ordre se sont alors rendues sur place et ont interpellé le jeune homme. Au cours de la perquisition menée mardi 26 juillet au matin, les enquêteurs ont saisi tout l'attirail du dealer : 125 grammes de résine, des pochons et une balance. Ils ont aussi retrouvé 220 euros en liquide. Le garçon qui était inconnu des services de police a reconnu vendre du cannabis à une dizaine de clients depuis le mois de janvier. Il devra se présenter au tribunal en février prochain, mais en attendant a été rendu à sa mère.