publié le 30/05/2018 à 12:24

Éric Lombard, président de la Caisse des Dépôts et de Consignations (CDC), lance ce mercredi 30 mai la "Banque des territoires", en présence notamment du premier ministre Édouard Philippe et du ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire.



La caisse des Dépôts, c'est le coffre-fort des Français, notre épargne, puisqu'elle est financée par nos Livret A. Il ne s'agit ni d'un nouvel organisme ni de nouvelles offres, mais d'une réorganisation des services et de filiales pour faciliter la lutte contre la "fracture territoriale". C'est un "projet" pour que la CDC "fasse encore plus pour financer le logement social et les projets des élus", explique Éric Lombard au micro de RTL.

Il prend l'exemple du maire de Libourne, qui veut refaire les berges de la Dordogne pour accueillir des bateaux et qui veut relancer le tourisme. "Nous finançons le projet pour que les villes soient plus agréables et plus dynamiques, que le commerce se développe et que la croissance démographique reparte", dit le directeur général de la CDC.

En comptabilisant prêts et investissements, la Caisse espère voir 20 milliards annuels transiter par ce dispositif, soit environ 10% de plus qu'actuellement.