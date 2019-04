Avons-nous tous le sens de l'humour ?

publié le 22/01/2019 à 07:00

« Seul le sens de l’humour peut déceler le manque d’humour chez les autres. » a écrit Milan Kundera... « Le problème avec le sens de l'humour, c'est la facilité avec laquelle chacun prétend en être pourvu. » selon le philosophe Alain de Botton... Autodérision, ironie, sarcasme, humour noir, parodie, raillerie, absurde, mots d'esprit... : sommes-nous tous capables de faire rire les autres ? Qu'est-ce que notre humour dit de nous ? Varie-t-il selon les cultures ?

Invités

- Catherine Golliau, rédactrice en chef du hors-série "Le Point – Références », numéro spécial « L’Humour Français », en partenariat avec l’émission

- Marie-France Patti, psychologue clinicienne, enseignante à l'EPSI, auteur de L'humour : un défi aux certitudes (Editions In Press) et La jalousie: la métamorphose de l'envie (Editions In Press)

L'humour : un défi aux certitudes

La jalousie - la métamorphose de l'envie

