publié le 24/01/2019 à 07:00

Il existe déjà des robots vendeurs, recruteurs, journalistes, téléconseillers, routiers, écrivains, réceptionnistes, influenceurs...Et ça ne fait que commencer. De nombreuses prédictions alarmistes annoncent depuis deux siècles le remplacement des hommes par les machines dans les années à venir... Est-ce une peur fondée ? Les robots vont-ils pouvoir tout faire un jour ? Quid de nos métiers et de nos vies ? Qu'est-ce réellement que l'intelligence artificielle ?

Invités

- Jean-Luc Bernaud, professeur de psychologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, auteur de Introduction à la psychologie existentielle (Editions Dunod)

- Luc Julia, co-créateur de Siri, l'assistant vocal d'Apple, pionnier de la réalité augmentée et l'un des plus grands scientifiques mondiaux de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui vice-président innovation de Samsung Monde, auteur de L'intelligence artificielle n'existe pas (Editions First)

Introduction à la psychologie existentielle (Editions Dunod)

L'intelligence artificielle n'existe pas (Editions First)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).