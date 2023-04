Thibault Renaudin est maire de Termes d’Armagnac, un petit village de 182 habitants dans le Gers. Entre deux rendez-vous municipaux, Thibault Renaudin nous a expliqué Insite. L’initiative part d’un double constat : d’un côté, il y a beaucoup d’initiatives dans les villages de France mais celles-ci manquent de moyens pour les réaliser ; de l’autre, il y a des jeunes très engagés qui ne trouvent pas toujours le terrain pour exprimer cet engagement.



L'Erasmus rural comme solution

Le principe est le même que pour un Erasmus classique qui permet à des étudiants de passer quelques mois au cours de leurs études dans un pays étranger, mais là ça se passe dans un petit village de France qui a besoin de bonnes volontés.



L’autre différence est qu’avec InSite le logement dans le village est gratuit. Sinon, c’est le même dépaysement : se confronter à une réalité différente et apprendre à s’adapter. Et puis, comme pour un Erasmus classique, ce sont des liens qu’on n’aurait jamais créés autrement !



"Il y a une de ces jeunes qui, depuis son volontariat rural il y a un an et demi, a gardé des liens avec les personnes âgées du village, raconte à RTL Thibault Renaudin. Et depuis, chaque semaine, ils organisent un temps sur les réseaux sociaux où ils jouent au scrabble. C'est ça dont on manque dans notre société : se connaître un peu mieux, s'accepter et donc, se reconnaître."



Des missions qui ont du sens pour faire battre le cœur des villages

Concrètement, InSite, c’est plus de 20 % des jeunes qui arrivent en volontariat et qui s’installent durablement dans les villages à l’issue des 6 mois, pour continuer leur mission, ou pour changer de vie !





Si vous voulez rendre la France de Thibault Renaudin plus belle encore et que vous avez de 18 à 30 ans, vous pouvez vous engager dans les missions ouvertes à candidatures et partir ainsi : à Brousse-le-Château dans l’Aveyron pour faire vivre le patrimoine d’un des plus beaux villages de France ; à Saint-Mézard dans la "Toscane française" pour participer au développement d’une épicerie participative ou à Salon-de-Provence, dans le domaine du Merle, pour aider au développement du pastoralisme en Provence.



Ça donne envie non ?



Retrouvez toutes les informations sur l'association sur : fondationlafrancesengage.org

