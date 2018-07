publié le 28/10/2016 à 01:16

Il y a un an presque, le Bataclan souffrait. Une attaque terroriste ayant causé la mort de 90 personnes détruisait son intérieur, son extérieur, son image. Depuis, la salle de concert était fermée. Un peu plus de deux semaines avant sa réouverture, le 16 novembre prochain, le Bataclan a dévoilé le 27 octobre, sa toute nouvelle façade. Des murs sobres, couleur écru, viennent faire ressortir huit lettres rouge vif quelque peu inclinées, et non alignées.



Le Parisien rapporte que les travaux extérieurs de rénovation sont bel et bien terminés, mais qu'à l'intérieur de la salle de spectacles, tout est encore en chantier. "Journée importante : aujourd'hui, on libère le Bataclan", écrit un internaute sur Twitter en postant une vidéo de la nouvelle façade du bâtiment.



Journée importante : Aujourd'hui, on libère le #Bataclan ¿ https://t.co/fg0RV12jVk — Gaëtan Gabriele (@dmcqtv) 27 octobre 2016

Le 16 novembre prochain, un an et trois jours après les attentats de Paris, la salle rouvrira ses portes au public. Le premier artiste à s'y produire sera le Britannique Pete Doherty. Il sera suivi notamment de Marianne Faithfull et du groupe Nada Surf.