publié le 29/08/2018 à 13:11

L'armée de l'air ne lésine pas sur les moyens. Quand il s'agit de célébrer l'arrivée de nouveaux gradés ou de marquer le départ d'un ancien, Mirage et Rafale sont mobilisés. Des festivités qui coûtent cher et viennent perturber le trafic aérien, rapporte Libération.



Lundi 27 et mardi 28 août, deux gradés de l'armée de l'air quittent les rangs après de longues années de service. Leur "adieu aux armes" se fête en grande pompe. Pour chacun d'eux est organisée une réception sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay, dans les Yvelines, raconte le journal. Puis vient le moment du survol d'avions militaires.

Pour le pot de départ du général Bernard Schuler lundi, deux Rafale et deux Mirage ont survolé la région parisienne, et un avion de surveillance Awacs pour le général Philippe Adam mardi. Le manège reprend ce vendredi 31 juillet, pour l'arrivée du général Philippe Lavigne, qui devient chef d'état-major de l'armée de l'air.

Perturbation du trafic aérien

De bien belles célébrations, mais qui ne sont pas gratuites. Une heure de vol coûte en moyenne 17.500 euros pour un Rafale, le double si le vol se fait en binôme. L'armée assure cependant que ces cérémonies entrent dans le cadre des heures de vol que les pilotes doivent régulièrement effectuer, et qu'il ne s'agit donc pas de dépenses supplémentaires.



Quand bien même, survoler les alentours de plusieurs aéroports (Orly, Villacoublay, Toussus-le-Noble, le Bourget) n'est pas sans conséquence. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a du modifier la circulation aérienne dans la zone survolée par les avions militaires. Du 23 au 31 août, "une procédure de contournement est obligatoire pour les aéronefs en procédure d’arrivée ou de départ de Villacoublay, le Bourget, Toussus-le-Noble et Issy-les-Moulineaux (pour les hélicoptères).



Ceux-ci seront soumis à des procédures spécifiques pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire des vols", indiquent des documents consultés par Libération. Même les membres du gouvernement devront s'y plier : au Bourget et à Villacoublay (où sont stationnés les Falcons de l'État), en cas de vent d'ouest, atterrissages et décollages seront bloqués pendant une heure et demie.