« Il est plus dangereux de tomber en amour que de tomber du haut d'une falaise » selon Platon. Si on rêve tous de l’amour, certains n’osent pas se laisser prendre à son jeu, par crainte de souffrir, d’être trompés, trahis, dominés, abandonnés....Des expériences douloureuses, des croyances limitantes ou un exemple parental malheureux peuvent entraver la concrétisation d'une histoire... Aimer est-il un risque qui vaut toujours la peine d’être couru ? Pourquoi peut-il effrayer ? Qu’a-t-on à perdre ? Est-il possible de s’affranchir de cette peur ?

- Cécile Guéret, thérapeute gestalt. Blog "La Psy Buissonnière"

- Emmanuel Ballet de Coquereaumont, psycho-praticien d'inspiration jungienne, spécialiste reconnu de l'enfant intérieur, auteur de J'arrête d'être mal dans mon couple ! (Editions Eyrolles)

