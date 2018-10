Aidants familiaux : comment être soutenus ?

publié le 08/10/2018 à 07:00

S'occuper d'un proche dépendant physiquement et moralement rend le quotidien des aidants familiaux particulièrement difficiles et épuisant. Focalisés sur les soins à prodiguer à leur parent, conjoint ou enfant, ils ont tendance à s'oublier et se retrouver dans une situation d'isolement. C'est pourquoi il est essentiel qu'ils apprennent aussi à faire attention à leurs propres besoins. Comment peuvent-ils eux-mêmes se faire aider ? Quels moyens sont mis à leur disposition pour les soutenir et les soulager ?

Invités

- Véronique Chatel, journaliste et rédactrice en chef de la revue "Aider" (trimestriel).

- Catherine Touvrey, directrice générale d’Harmonie Mutuelle

- Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la "séniorisation" de la société, auteur de La Silver économie (Editions La Charte) co-écrit avec Dominique Boulbès et La guerre des générations aura-t-elle lieu ? co-écrit avec Pierre-Henri Tavoillot (Editions Calmann-Lévy)

La Silver économie (Editions La Charte)

La guerre des générations aura-t-elle lieu ? (Editions Calmann-Lévy)

