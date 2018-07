publié le 28/12/2016 à 18:33

Jacqueline Sauvage s’est vu accorder une grâce totale par le président François Hollande mercredi 28 décembre. C'est le dénouement d’un dossier qui déchaîne les passions depuis maintenant deux ans. Elle avait été condamnée à 10 ans de prison en 2014 pour le meurtre de son mari qui la battait. Toutes ses demandes de libérations conditionnelles avaient jusqu’alors été rejetées. Pour ceux qui soutenaient Jacqueline Sauvage depuis le début, cette décision du Président est donc un soulagement.



"Je suis soulagée, c’est formidable. Merci monsieur le président", a déclaré l'actrice Eva Darlan, présidente du comité de soutien à Jacqueline Sauvage sur RTL. "Soulagée avec un poids que je n’avais plus et qui m’accompagne depuis longtemps où je me tape la tête contre les murs en disant ‘mais comment faire pour que le président comprenne qu’il faut la gracier totalement’. Eh bien il a compris ! C’est génial", s’est-elle réjouit. "Je suis très contente que cette femme puisse enfin trouver la paix, enfin vivre une vie normale, banale. C’est tout ce que je lui souhaite", a conclu l'actrice.

Le mercredi même, vers 18 heures 30, Jacqueline Sauvage est sortie de prison. Elle est désormais libre.