Abeilles : "On est passé d'un taux de mortalité de 5% par an à 30%"

publié le 27/10/2016 à 23:06

Les abeilles françaises continuent de mourir et c'est le principal sujet de discussion en ce moment à Clermont-Ferrand, au congrès des apiculteurs de France. Aujourd'hui, la profession va mal car "elle est confrontée à plusieurs défis extrêmement importants", explique Henri Clément secrétaire général de l'union national des apiculteurs de France. "Les mortalités d'abeilles se sont largement aggravées depuis une vingtaine d'années. On est passé d'un taux de mortalité qui était de l'ordre de 5% par an à 30% en moyenne", se désole-t-il. "Aujourd'hui, sur un cheptel de 1,2 million de ruches, il y a 300.000 ruches que les apiculteurs sont obligés de reconstituer et de renouveler chaque année", précise l'apiculteur, qui indique que cette situation coûte très cher aux 2.000 professionnels qui travaillent en France. "C'est un vrai crève-cœur parce que voir mourir ses abeilles, ce n'est pas très réjouissant".



Difficile au jour le jour de se rendre compte de l'utilité des abeilles et pourtant elles sont à l'origine de la pollinisation. "Les abeilles et les insectes pollinisateurs assurent 35% de nos ressources alimentaires sur la planète". Henri Clément précise que selon les estimations, "l'apport des abeilles et des pollinisateurs est de 152 milliards d'euros sur la planète et de 3 milliards d'euros pour la France". L'apiculteur veut que chacun se rende compte que si le nombre d'abeilles continue à décroître, cela aura "une incidence très forte sur les productions agricoles, que ce soit les fruits, les légumes et même les produits laitiers".

"L'enjeu de l'apiculture, des abeilles, dépasse le petit monde des apiculteurs et concerne toute la société", conclut-il. Les pesticides figurent au premier rang des causes de la mortalité des abeilles, une situation dénoncée depuis des années mais qui n'évolue pas ou peu. "Ça avance petit à petit, mais c'est vrai que les lobbies sont omniprésents et il y a une agriculture qui se satisfait de ces pesticides".