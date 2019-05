publié le 20/05/2019 à 07:00

Dans notre société, si les liens humains semblent parfois relégués au second plan, au profit d'un individualisme croissant, 75% des Français regrettent cependant la perdition du savoir-vivre et de la politesse. Ces deux valeurs seraient même l’une de nos préoccupations premières...



Comment expliquer ce paradoxe ? A-t-on perdu notre savoir-vivre ? Quel est son rôle essentiel au sein de nos relations ? Est-il si contraignant à appliquer au quotidien ? Un retour en force de la courtoisie est-il possible ?

Invités

- Jérémy Côme, expert en savoir-vivre, auteur de L'art de maîtriser les codes pour se sentir bien partout en toutes circonstances (Editions Michel Lafon)

- Jacqueline Queneau, historienne des arts de la table et spécialiste de l'art de recevoir à la française, auteure de Comment recevoir à la française (Editions de La Martinière)

