A quoi reconnaît-on que l’on appartient à une génération ?

publié le 20/02/2019 à 07:00

Expressions, musiques, objets, opinions, ouverture sur le monde, valeurs, utilisation de la technologie, rapport au temps, style de vie... : nous n’avons évidemment pas les mêmes repères, les mêmes références, les mêmes codes ou encore le même regard sur ce qui nous entoure, que l’on soit né en 1940,1950, 1960, 1970, 1980, 1990 ou 2000... Entre-deux-guerres, Baby-boomers, X, Y, Z... : les générations se comprennent-elles ? Que pensent-elles les unes des autres ? Quels signes indiquent que l'on a passé un cap ?

Invités

- Jérôme Bonaldi, journaliste et animateur du « Mag de La Science » sur Science et Vie TV, auteur de DIS JÉRÔME, C’était comment les années 1970 ? avec Francis Elzingre (Edition Gründ)

- Rémy Oudghiri, sociologue, directeur de l’institut Sociovision, spécialiste des modes de vie et de consommation.



- Karim Duval, humoriste actuellement sur scène pour son spectacle « Y », par téléphone



C'était comment les années 1970 (Edition Gründ)

