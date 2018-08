1917 : le carnage du Chemin des Dames

et Loïc Farge

publié le 13/08/2018 à 08:03

Tous les 16 avril, à 5h30, Craonne dans l’Aisne est noire de monde. Des fusées éclairantes se détachent dans la nuit. C'est l'ancien maire, Noël Genteur, qui guide cette marche à la même heure que l'assaut du 16 avril 1917.



C'est "l'offensive Nivelle", le plus grave échec de toute la guerre pour l'armée française. "Le 16 avril, ça devait être la victoire française pour enfoncer le front et gagner la guerre ici", explique Cyril Delahaye, docteur en histoire et spécialiste des fronts de Champagne.

"À 6 heures la bataille commence, à 7 heures elle est perdue", dira un député. Mais le commandement va s'acharner. Quelque 116.000 Français seront tués ou blessés dans les dix premiers jours d'une bataille qui va se poursuivre sept mois. Mais pour la première fois dans cette guerre, quelque chose va changer. Le moral des armées françaises s'effondre.

Les mutineries, les 554 condamnations à mort, les 57 poilus fusillés : le Chemin des Dames va aussi donner la Chanson de Craonne, l'hymne des soldats contre la guerre, qui sera interdit officiellement jusqu'en 1974. En 2016 encore, un secrétaire d'État aux Anciens combattants refusera que la chanson soit interprétée aux commémorations de la bataille de la Somme.



En-dehors du vieux Craonne détruit, il n'y a plus beaucoup de traces visibles de ce carnage, que la mémoire officielle a longtemps préféré estomper. Mais il y a la marche, depuis douze ans.