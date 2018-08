publié le 07/08/2018 à 09:14

Aujourd'hui c'est incontestablement le lieu qui aimante les visiteurs du champ de bataille de Verdun. En 1916 déjà, cette énorme fortification attire les regards, de très loin. Le site va être pris par les Allemands au cinquième jour de la bataille. Une aubaine inespérée.

"Lorsqu'on apprend finalement que le fort de Douaumont a été capturé, le lendemain dans toute l'Allemagne les églises des villages vont sonner. Les Français vont préparer, à partir de l'automne, une attaque méthodique", raconte Nicolas Czubak, historien au Mémorial de Verdun. Qui ajoute : "Si on veut faire un résumé très abusif de la bataille de Verdun, on pourrait dire qu'elle commence quand les Allemands s'emparent du fort et qu'elle se termine quand les Français le reprennent".



Les Allemands s'y réfugient pendant six mois. Six mois de souffrance. L'artillerie française ne va faire aucun cadeau.

Le toit du fort est aujourd'hui l'un des paysages les plus marquants de Verdun : fleuri, c'est un espace protégé où poussent pas moins de dix-neuf espèces d'orchidées.