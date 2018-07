publié le 09/07/2018 à 18:16

C'est une tradition. Chaque année, la France a un invité d'honneur pour son défilé du 14 juillet. 2018 est l'année du Japon et de Singapour qui défileront à côtés des troupes françaises dès 10 heures samedi prochain, sur les Champs-Élysées, à Paris. Mais des militaires espagnols et belges seront aussi au rendez-vous.



D'où cette affiche partagée par le compte Twitter de l'armée belge. La veille de la rencontre footballistique de haute importance, en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie, Belgian Army a posté une image de deux militaires, un Français et un Belge.

Face à face, ils se regardent dans le blanc des yeux, plein d'adversité devant un fond aux couleurs des drapeaux belge et français, et cette légende : "Le 10, ils seront face à face, le 14 ils défileront ensemble". Un clin d’œil amusant qui marque l'amitié franco-belge malgré la compétition sportive.

Le 10 nous serons face à face; le 14 nous défilerons ensemble ! pic.twitter.com/JEbNYmvnMH — Belgian Army (@Belgian_Army) 9 juillet 2018