publié le 27/12/2018 à 22:34

Le défroisseur est-il en passe de remplacer le fer à repasser ? Grâce à cet appareil domestique, il est possible de défroisser presque tous les vêtements à la vapeur. Moins coûteux qu’auparavant, il séduit de plus en plus de ménages. Son utilisation est simple, il suffit de mettre un peu d’eau dans son réservoir, et de le passer sur ses vêtements.



"L’avantage par rapport au fer à repasser, c’est qu’on n’a pas besoin de sortir la planche à repasser. Ni de le brancher, et attendre qu’il chauffe. Le défroisseur, en 30 secondes, il est prêt à l’emploi", explique à M6, Joséphine, une blogueuse.

Longtemps cet outil a été réservé aux professionnels de la vente de vêtements, mais depuis quelques années les fabricants ont réduit leur taille et leur prix. On peut aujourd’hui en trouver entre 30 et 280 euros. Mais attention, il faut tout de même savoir que sur des tissus épais, le défroisseur peut laisser des plis.

"On est passé d’un produit assez grand, à un tout petit produit, plus facile à ranger", retrace Nejiba Abid, cheffe des ventes d’un magasin d’électroménager. "Il est aussi plus pratique à utiliser, avec un réservoir un peu moins important, ce qui est utile pour les étudiants ou les personnes qui ont peu de place", termine-t-elle.