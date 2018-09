VIDÉO - La décoration d'intérieur se met au parfum

publié le 08/09/2018 à 16:20

Le salon "Maison et Objet" de Villepinte (Seine-Saint-Denis) est un incontournable pour tous les amateurs de décoration, de design, ou encore d'art de vivre. Cette année, on peut même y trouver un pavillon entièrement dédié aux senteurs. Des créateurs y exposent leurs produits pour embaumer votre intérieur.



Et qui dit odeur dit forcément bougie. Et dans ce marché très concurrentiel, Antoine Gourvil a voulu se démarquer en proposant des parfums surprenants comme la senteur... Pastis. Avec ce genre de fragrance insolite, le Marseillais veut révéler nos souvenirs de Provence.

Fanny Dumas, s'est elle intéressée aux signes astrologiques pour développer une gamme de bougies correspondant à chaque personnalité. "Par exemple les sagittaires, on a vu qu'ils aimaient beaucoup le bleu, le bleu marine, les couleurs de la nuit, et le parfum est un parfum a base de bois, oud, cèdre, et les personnes de ce signe aiment ce genre de senteur", explique la créatrice de "Maison La Bougie".

Enfin, petite révolution dans le secteur, il est désormais possible de créer sa propre bougie bio en quelques minutes après un passage au micro-ondes.