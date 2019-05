La poignée portative Bugless a remporté la médaille de bronze et le deuxième prix Fidealis au concours Lépine 2019

Il fallait y penser. Quatre étudiants de l'Université Paris-Sorbonne, Ambre Potier, Gil Valadar, Guilherme Lobo et Sébastien Ruiz, ont été récompensé au dernier Concours Lépine grâce à leur invention Bugless. Bugless (sans microbes en anglais), c'est une poignée hygiénique portative pour les transports en commun. L'idée leur est venue naturellement en observant les usagers du métro parisien redoubler d'astuces pour que leur main n'entre pas directement en contact avec la fameuse barre au milieu de chaque wagon.



Le produit est encore en gestation. Il a pris forme dans le cadre d'un cours de création d'entreprise. Le projet a rapidement dépassé le cadre scolaire. Une enquête menée en vue d'élaborer leur modèle économique les a confortés dans leur intuition. "Avec plus de 70% de retours positifs, on a senti qu'il y avait un potentiel", explique Ambre Potier jointe par RTL.fr, concédant cependant qu'ils n'ont pas encore mesuré l'impact sanitaire de leur poignée hygiénique sur la prolifération des bactéries.

Les étudiants ont réalisé plusieurs prototypes en vue du concours Lépine. Les plus proches de la version finale sont composés de silicone et de fibres de particules de plastique. Mais plusieurs mois de développement les attendent encore. "Nous devons améliorer la souplesse du produit pour le rendre pliable. Ensuite, il faudrait pouvoir le mettre dans une petite pochette après l'utilisation", précise Ambre Potier. Les étudiants n'ont pas encore été contacté par un organisme de gestion de transports en commun mais ils espèrent pouvoir proposer leur solution au ministère des Transports à l'avenir.

Fréquentés par des millions de passagers quotidiennement, les métros sont des nids à bactérie. En 2016, une étude mondiale réalisée dans le cadre d'un consortium international baptisé MetaSUB* avait permis d'identifier 562 espèces de bactéries dans les stations de métro de New York, indiquait alors le site du Point. Une étude similaire menée l'année précédente avait mis en évidence des vecteurs de tétanos, de méningite et staphylocoques ainsi que des traces de flore vaginale et anale dans le réseau souterrain de Boston.