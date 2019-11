Tous les secrets sur le sel !

publié le 09/11/2019 à 07:00

Spéciale « Sel » : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sel sans jamais avoir osé le demander !

Le sel est-il vraiment dangereux pour la santé ? Comment le limiter, par quoi le remplacer ?

Invitée : Solveig Darrigo-Dartinet, nutritionniste et diététicienne



Dans quels aliments insoupçonnés se cache-t-il ?

Invitée : Olivia Detroyat, journaliste consommation et agroalimentaire au Figaro



Quelles recettes sans sel ajouté peut-on préparer ?

Invitée : Angèle Ferreux-Maeght, chef et créatrice de la Guinguette d'Angèle, que l'on peut retrouver dans les Ier, VIe, IXe et XIe arrondissements de Paris

