Renault : Carlos Ghosn a démissionné

et AFP

publié le 24/01/2019 à 08:03

Carlos Ghosn a démissionné, a confié à l'Agence France presse une source proche de l'entreprise. L'information a été confirmée par Bruno Le Maire. Philippe Lagayette (administrateur référent de Renault, ndlr) "a reçu hier soir la lettre de démission de Carlos Ghosn", a indiqué le ministre de l'Économie et des finances.



Un conseil d'administration du constructeur automobile est prévu ce jeudi, à partir de 10h au siège du constructeur à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Le tandem composé de Thierry Bolloré, adjoint et dauphin désigné de Carlos Ghosn, et Jean-Dominique Senard, patron de Michelin, devrait prendre les commandes de Renault.

Carlos Ghosn, emprisonné depuis plus de deux mois, est soupçonné d'avoir omis de déclarer aux autorités boursières entre 2010 et 2015 une grande partie de ses revenus au titre de ses fonctions chez Nissan. Son procès, lors duquel il risque jusqu'à 15 ans de prison, n'aura pas lieu avant des mois.



