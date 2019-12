publié le 21/12/2019 à 07:00

Spéciale « Bon temps en famille » !

Marchés de Noël : bonne idée ou arnaque ?

Invitée : Olivia Detroyat, journaliste consommation et agroalimentaire au Figaro



Quelles recettes cuisiner avec les enfants ?

Invitée : Farida, chroniqueuse culinaire, tous les jours à 11h45 dans "La quotidienne" sur France 5



A quels jeux de société jouer pour partager de moments avec nos proches ?

Invité : Jean-Louis Sbardella, ludothécaire et gérant de ILLUDIE, société d’animations ludiques. Retrouvez-le au Nid Cocon Ludique dans le 3ème arrondissement à Paris !



Réagissez et retrouvez tous nos conseils, nos astuces, nos idées, nos bons plans et les recettes savoureuses et faciles de nos chefs sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram !

"Nous Voilà Bien !" vous accompagne chaque samedi matin de façon concrète et positive sur le chemin du "mieux être" !