publié le 10/08/2018 à 11:36

Et si on bannissait les bouteilles en plastique pour redonner toute sa place au verre ? C'est l'objectif d'une proposition de loi déposée le 25 juillet à l'Assemblée nationale. Portée par le député LR des Yvelines Michel Vialey, elle vise à mettre en place une contribution dans le prix de chaque bouteille en plastique.



Cet argent permettrait d'alimenter un fonds d'investissement pour accompagner la filiale verre et le système de consigne, comme cela existe déjà pour la restauration. Une offensive de plus contre le tout plastique, au bilan environnemental désastreux.

De la maison au bureau en passant par les trains, les avions et les chambres d'hôtel, les bouteilles d'eau sont omniprésentes dans notre quotidien. Chaque année, les Français consomment plus de 8 milliards de litres d'eau embouteillée.



Plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050

Or, ces tonnes de plastique sont un véritable fléau pour nos océans. "D'ici 2050, on aura plus de plastique que de poissons dans les océans", alerte Flore Berlingen, directrice de l'association Zero Waste. "Chaque année, rien qu'au niveau de l'Europe, on déverse encore des centaines de milliers de tonnes de plastique dans les océans alors que pourtant, on a l'impression que notre pays, les déchets sont plutôt bien gérés", ajoute-t-elle.



En France, seule une bouteille sur dix est collectée et recyclée. Pour Flore Berlingen, la solution pour réduire ce gaspillage passe par un système la consigne : comme pour les verres dans les festivals, l'usager pourrait rapporter ses bouteilles dans un dépôt et récupérer sa consigne en échange.





"Les bouteilles en verre peuvent être réutilisées plusieurs dizaines de fois : on voit tout de suite la quantité de bouteilles en plastique à usage unique que cela pourrait substituer", argumente-t-elle. En Allemagne, ce principe est appliqué depuis 2003. Avec des résultats probants : aujourd'hui, 90% des bouteilles et des canettes sont collectées.