Que sait-on du virus Usutu, détecté pour la première fois chez un humain en France ?

publié le 14/06/2018 à 14:11

Après la dengue et le Zika, le virus Usutu fait son apparition en France. Des chercheurs de l'Inserm de Montpellier ont diagnostiqué un premier cas d'infection humaine sur le territoire national. Ce virus est transmis par le moustique Culex, l'un des plus répandus en France, et attaque le système nerveux.



L'individu contaminé, âgé de 39 ans, aurait été infecté en France après qu'un moustique de type Culex aurait piqué des oiseaux migrateurs venus d'Afrique. Selon le Dr Olivier Sillam, le neurologue qui l'a pris en charge à l'hôpital, l'homme s'est présenté aux urgences avec "une paralysie faciale" du côté droit du visage, "des fourmis dans tout le corps et des petits déficits moteurs". Le patient a finalement pu être soigné à temps.

En Afrique, deux cas seulement ont été identifiés, l'un en 1981 et l'autre en 2004. D'autres ont ensuite été recensés en Europe depuis 2009 : 10 en Italie et 3 en Croatie. Même si ce virus ne se transmet pas d'humain à humain, les virologues estiment qu'il doit être surveillé de près, notamment parce qu'il présente des similitudes avec d'autres virus responsables d'épidémies comme la fièvre du Nil occidental.



Le moustique commun à l'origine de la contamination

Identifié pour la première fois en Afrique du sud en 1959, le virus Usutu, du nom de la rivière touche principalement les oiseaux migrateurs : merles noirs, moineaux, mésanges, chouette, hibou... Il a ensuite été repéré dans plusieurs pays européens (Hongrie, Suisse, Italie, Espagne et Allemagne), souvent lors du constat d'une surmortalité d'oiseaux.



À l'origine de la transmission de ce virus: le moustique Culex, également surnommé "moustique domestique" ou "moustique commun". C'est l'insecte le plus prédominant sur le territoire français. Il mesure entre 5 et 7 millimètres de long et se distingue des autres moustiques - dont le moustique tigre - par son corps brun.