publié le 13/07/2018 à 08:12

Il faut vraiment être vigilant quand vous louez une voiture, parce que le nombre de plaintes a doublé en cinq ans. La première source de litige des Français à l'étranger est liée à la carte bancaire.



Le problème ? Vous réservez votre véhicule, sur Internet, avec votre carte. Et lorsque vous venez récupérer la voiture, le loueur refuse de vous la donner : il a annulé votre réservation, ou il vous réclame une assurance supplémentaire, hors de prix. Simplement parce que les loueurs de voitures, à l'étranger, exigent le paiement avec une carte de crédit. Or, en France, la carte la plus courante est une carte de débit.

Depuis deux ans, toutes les cartes bancaires portent une mention obligatoire : carte de crédit ou carte de débit. Regardez bien, c'est indiqué juste au-dessus de la date d'expiration. La carte de crédit est associée à une réserve de liquidité. Les loueurs de voiture peuvent bloquer la somme correspondant au dépôt de garantie.

Donc même si votre carte a très bien fonctionné lors de la réservation en ligne, c'est en arrivant chez le loueur que vous aurez la mauvaise surprise de voir que votre carte de débit n'est pas acceptée. Un conseil : avant de partir, demandez à votre banque une carte de crédit, pour payer le loueur.



Quid si on possède une carte à débit différé ? Pas d'inquiétude : contrairement à ce que son nom indique, c'est une carte de crédit associées à une réserve de liquidité. Elle peut donc fonctionner à l'étranger, si vous avez souscrit l'option valable hors de France.

Gare aux options payantes

Attention : le droit de rétractation légal de quatorze jours pour la vente en ligne ne s'applique pas aux contrats de location de véhicules sur Internet. Donc si vous changez d'avis, vous ne pouvez pas obtenir le remboursement des sommes déjà versées.



Avant de s'engager, il n'est pas inutile de comparer. Derrière les prix d'appel se cachent beaucoup d'options payantes. Par exemple si vous roulez beaucoup, il faut regarder le prix du kilomètre supplémentaire. Car les offres les plus alléchantes peuvent s'avérer au final bien plus chères. Il faut comparer toutes les options. Le siège auto : les prix vont de 1 à 4 ; le GPS : les prix varient du simple au triple ; le conducteur supplémentaire. Toutes ces options ne sont pas facturés au même tarif, selon les agences de location.



Et au moment de rendre la voiture, mieux vaut faire le plein. La majorité des loueurs proposent la règle du réservoir plein, à la prise du véhicule et à son retour. Si vous n'avez pas pu faire le plein, le carburant manquant est facturé parfois 2 euros le litre, majoré d'un service essence qui peut atteindre 30 euros.



Attention aussi aux amendes à l'étranger. En cas d'infraction, le loueur communique vos coordonnées à la police. Et pour ce service (merci !), il vous facture des frais administratifs allant de 20 à 60 euros.