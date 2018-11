Le mur dévastateur

publié le 05/11/2018 à 09:20



Le cas de Michel



Le 1er juin 2016, à 3h37 du matin, Michel est brusquement tiré de son sommeil par un bruit sourd. Il se précipite dehors et constatez avec effroi qu’un mur de deux mètres de haut vient de s’effondrer sur sa propriété. Non seulement, ses plantations et ses parterres maçonnés sont détruits par les éboulements, mais surtout son allée et ses câbles électriques aériens sont sévèrement endommagés. Sans attendre, il prévient le propriétaire du mur qui n’est autre que la mairie. Dès le 2 juin, les services techniques interviennent pour sécuriser les lieux. Dans la foulée, il confie le dossier à son assurance et fait intervenir plusieurs sociétés pour remettre en ordre votre propriété. L’expert de sa protection juridique chiffre ces travaux à 34.009€ avant de conclure dans son rapport qu’ils doivent être indemnisés par la mairie. .