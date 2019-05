Le dépannage qui tourne mal

publié le 28/05/2019 à 09:20

Le cas de François



Le 15 janvier dernier, le locataire de François l’appelle en panique pour l’informer d’une fuite au niveau du ballon d’eau chaude. Sans attendre, François fait appel à une société de dépannage et il se rend sur place pour la recevoir. Le professionnel lui fait tout de suite comprendre qu’il faudra changer le ballon. Mais, pour acter la commande, il lui demande de lui régler tout de suite l’ensemble de l’intervention, soit 2024€. Deux dépanneurs se déplacent le lendemain avec un nouveau cumulus. Le problème, c’est que le produit se révèle bien trop grand pour l’espace prévu. Résultat, les professionnels forcent pour l’installer. A tel point qu’ils éventrent littéralement le faux plafond. Et pour couronner le tout, le nouveau ballon est tellement volumineux qu’il ne peut même plus ouvrir plus ouvrir correctement la fenêtre de la salle de bain. Les deux hommes finissent par revenir 48 heures plus tard avec un deuxième chauffe-eau. Seulement, le produit est encore plus grand que le premier ! La mauvaise blague ne s’arrête pas là. Car, ensuite, par mail, le service réclamation ne vous lui pas mieux qu’un délai de 10 jours pour lui livrer enfin un produit à la bonne taille ! …

