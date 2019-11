publié le 14/11/2019 à 07:00

Selon Frédéric Beigbeder, « Le célibataire fait plus pitié qu'envie, sauf aux hommes mariés qui l'imaginent libre alors qu'il n'est que désespéré. » Son de cloche un peu différent du côté de François Cavanna, qui explique que « sept français sur dix sont malheureux en ménage. Les trois autres sont célibataires. »

La pression sociale se plaît à valoriser le couple et stigmatise encore et toujours les célibataires… Peut-on malgré tout être seul.e et heureux sur le long terme ? Le célibat est-il forcément mal vécu ?

- Fabienne Kraemer, psychanalyste et auteure de Solo no solo (Editions PUF)



- Damien Mascret, médecin, sexologue et journaliste au Figaro Santé

Solo - no solo