La solitude des familles face à l'autisme

Hors Normes, qui sort aujourd'hui, est un film d’Olivier Nakache et Eric Tolédano, qui met en lumière la difficile prise en charge de jeunes autistes par deux hommes, deux héros du quotidien, incarnés par Vincent Cassel et Réda Kateb. Il nous présente ces adolescents au trouble complexe, qui reste méconnu. Faute de moyens, la société les met en marge, aggravant leurs difficultés, étouffant leurs richesses et laissant leurs parents démunis, isolés, épuisés. D’où l’importance d’en parler, de mieux comprendre pour mieux aider

Invité.e.s

- Stéphane Benhamou, fondateur de l’association Le silence des Justes



- Daoud Tatou, fondateur de l’association Le relais Île de France



- Josef Schovanec, auteur de Comprendre l’autisme pour les Nuls (Editions First) et

Nos intelligences multiples (Editions de l’Observatoire)

