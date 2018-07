publié le 25/12/2017 à 10:06

Les Français ont de plus en plus le réflexe "carte bancaire" et lors de ce dernier week-end d'achats de Noël ils n'ont pas lâché leur nouveau moyen de paiement préféré. Selon nos informations, samedi 23 décembre, à la veille du réveillon de Noël, 45,473 millions de paiement par carte bancaire ont été enregistrés en France.



Un chiffre qui augmente année après année. C'est la quatrième fois consécutive que ce record est battu cette année. Précédemment, des chiffres records avaient déjà été enregistrés lors du Black Friday puis le 2 décembre dernier, lors du premier weekend du mois.