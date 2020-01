publié le 02/01/2020 à 14:43

La pierre est plus que jamais une valeur refuge. Le bilan 2019 de l'immobilier constitue une année record avec près d'1.1 million de transactions dans l'ancien comme vous l'a relévé en exclusivité RTL. Les prix y font le grand écart puisqu'avec 1.000 euros de crédit mensuel sur 20 ans, on peut acheter 20 m2 à Paris, 61 à Rennes, 93 à Toulon et 159 à Saint-Étienne, qui arrive en tête du classement des 20 plus grandes villes de France.

Un nombre de transactions record qui s'explique par des taux historiquement bas (moins de 1%) selon Laurent Vimont, président de Century 21 France : "Ce qui change tout, c'est que le prix de vente moyen en France qui est à environ 200.000 euros est finançable pour une mensualité de 1.000 euros par mois sur 20 ans. Ce montant permet d'acheter sans apport personnel et donc vous avez un nombre de Français éligibles au crédit extrêmement important et comme on n'en a jamais connu".

Un chiffre historique qui pourrait néanmoins ralentir en 2020 selon Laurent Vimont : "Il est probable que l'on ai un marché qui corrige un peu parce que certains vendeurs anticipent un peu trop fortement les hausses à venir et donc mettent des prix de mise en vente un peu trop élevés. Il est possible que cela bloque un peu le marché. Mon pronostic est que l'on aura moins de ventes en 2020 qu'en 2019 à cause, entre autre, de cela. Mais on s'en sortira très bien quand même".