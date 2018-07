Quand une guerre débouchait sur la création de Météo France

publié le 27/07/2016 à 08:42

1854 : la Russie menace l’Empire Ottoman. Face à l’ennemi russe, Français et Anglais s’engagent alors dans la bataille. Les armées partent pour la lointaine Crimée, mais elles subissent des conditions climatiques terribles. Du traumatisme naîtra la volonté de prévoir le temps. Les prémisses d’une marque, Météo France. Pour Napoléon III, s’engager et lutter contre la Russie est primordial en cette année 1854. "Le but de Napoléon III, c’est de garantir l'intégrité de l'empire Ottoman face aux volontés expansionnistes de la Russie, parce que la France a des intérêts politiques, économiques dans l’empire Ottoman notamment au Liban", explique Grégory Spourdos, chargé d’étude au musée de l’armée.



Plus de 120.000 Français sont mobilisés. Les troupes mettent cap à l’est aux côtés de leurs alliés britanniques, dans ce qui est aujourd’hui reconnu comme la première guerre moderne. "La marine à vapeur, le télégraphe. On pratique aussi les premières anesthésies locales au chloroforme, on mobilise le chemin de fer, des blindages pour se protéger des effets meurtriers de ces nouvelles armes, qui annoncent aussi la guerre de tranchées de la guerre 14-18", détaille Grégory Spourdos.

La météo, un enjeu clé

Mais un paramètre a été oublié, la météo. Et le 14 novembre 1854, la flotte française le paye très cher. Une tempête décime les vaisseaux de guerre en route pour la Crimée. "Soit le bateau chavire, soit les mats ne résistent pas. Cette offensive elle est mise à mal à cause de la météorologie et là pour le coup, qu’à cause de la météorologie", avance le météorologiste Louis Bodin. 38 navires français sombrent avant même de combattre. Pour l’État-major de la marine française, un tel drame ne doit jamais se reproduire. "C’est là qu’on commence à se dire comment on pourrait se protéger, est-ce qu’il y a des signes. Je suis passé à ce moment-là, et je constate que j’ai régulièrement ce vent là et donc petit à petit on a pu tracer la route des alizés, les flux de nord dans l’hémisphère nord, et ainsi de suite", raconte le spécialiste de la météo de RTL.

Sur terre aussi, les troupes souffrent. La guerre s’éternise en Crimée. L’hiver arrive et on a mal prévu le froid. "Vous avez ici un mannequin pas du tout adapté pour le froid. Tenue plus adaptée à l’Europe Occidentale. Les 3/4 des pertes françaises sont dues aux mauvaises conditions climatiques et aux maladies", inique Grégory Spourdos. La France sort quand même victorieuse de la guerre de Crimée. Mais désormais, la météo devient un paramètre indispensable. Particulièrement au début du XXe siècle avec le développement de l’aviation.

