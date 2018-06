publié le 11/06/2018 à 16:17

Les particuliers pourront désormais mesurer les émissions de leurs compteurs Linky. Le 6 juin, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a élargi le dispositif de mesure des ondes électromagnétiques à ces fameux compteurs communicants. Ce test était déjà proposé pour les antennes de téléphonie mobile et les télévisions.



Comment s'y prendre ? La mesure est proposée gratuitement à tous les particuliers. Pour l'obtenir, il suffit de remplir le formulaire en ligne de demande de mesure d'exposition aux champs électromagnétiques, disponible sur le site de l'administration française.

Ce formulaire devra impérativement être signé par un organisme habilité, par exemple une collectivité territoriale, une association de protection de l'environnement ou une association familiale. Il devra ensuite être transmis à l'Agence nationale des fréquences. Celle-ci dépêchera un laboratoire pour effectuer la mesure dans le lieu concerné. Les résultats seront finalement publiés sur le site cartoradio.fr, qui recense les résultats des mesures de champ électromagnétique sur le territoire français.



Les compteurs Linky sont-ils vraiment dangereux ?

Depuis les premières installations en 2015, le compteur Linky est la cible de nombreuses critiques. Considéré par certains maires, collectifs et particuliers comme intrusif, inutile et coûteux, il est parfois accusé d'être également dangereux. La principale crainte : que les ondes (CPL) émises par le compteur pour transmettre des données présentent un risque pour la santé, le Centre international de recherche sur le cancer ayant classé les ondes des radiofréquence comme "cancérogène possible".



En 2016, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) avait cependant déclaré que ces compteurs étaient inoffensifs. L'Agence affirmait qu'il y avait une "faible probabilité que l'exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants engendre des effets sanitaires à court et à moyen terme".



L'Anses rappelait en outre que les champs électromagnétiques émis par les compteurs Linky sont inférieurs à ceux émis par d'autres appareils, comme les chargeurs, les écrans ou encore les plaques à induction.