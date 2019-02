Depiltech lutte pour sa survie

publié le 05/02/2019 à 19:26

Depiltech, lancée en 2011, emploie aujourd'hui 600 personnes, au travers de plus de 130 boutiques franchisées en France et à l'étranger.



L'entreprise propose deux services : l'épilation intégrale aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ainsi que l'embellissement et le rajeunissement de la peau, en utilisant la lumière pulsée.

Problème : depuis quelques mois, quelques médecins dermatologues ont engagé des actions en justice, afin de contraindre des franchisés Depiltech à abandonner leur activité. Ils se fondent pour cela sur un arrêté ministériel datant de... 1962. Un franchisé a déjà dû fermer boutique.

"C'est la survie de notre entreprise que nous jouons"

"L'arrêté ministériel prévoit que les esthéticiennes doivent utiliser la pince à épiler ou la cire, pour leur activité. Mais en 1962, la lumière pulsée n'existait pas, ni même l'épilation électrique d'ailleurs !" se désole Jéremy Mauvenu au micro de Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud d'EconomieMatin.fr.



Depiltech a donc saisi le Conseil d'Etat, afin d'obtenir l'abrogation de l'arrêté litigieux. "C'est la survie de notre entreprise que nous jouons, alors même que la lumière pulsée est aussi utilisée totalement librement pour notre autre activité, l'embellissement et le rajeunissement de la peau. Par ailleurs, Monsieur et Madame Tout le Monde peuvent acheter des appareils à lumière pulsée, vendus librement en grande surface ou sur Internet."



Depiltech a réalisé 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 (prévisionnel), en hausse de 30 % sur un an.



Retrouvez Armelle Lévy, Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud pour un rendez-vous 100% économie dans RTL Grand Soir.