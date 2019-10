Démarchage abusif : comment vous défendre

publié le 03/10/2019 à 09:20

Le cas de Betty



Le 18 janvier 2018, deux personnes se présentent chez Betty pour lui proposer un nouveau contrat d’énergie. Pensant avoir affaire à son fournisseur, elle se dit d’abord intéressée. Seulement, dans la foulée, elle se renseigne et se rend compte que cette offre n’existe pas chez sa société d’énergie. Quand un collègue des démarcheurs la rappelle, elle refuse l’offre proposée. Dès lors, elle pense être tranquille. Pourtant, quinze jours plus tard, elle apprend que son contrat avec son fournisseur a été stoppé. Résultat, celui-ci lui réclame 2200€ de frais de résiliation. Quant à la société qui s’avère être son nouveau fournisseur, elle lui demande déjà de régler des factures ! Stupéfaite, elle réclame des explications. Et là, elle tombe des nues. On lui envoie un contrat dont elle n’a jamais vu la couleur, signé à votre place ! Depuis, elle a pu résilier et retrouver son ancien fournisseur. En revanche, impossible d’annuler la dette de 2200€. Pressée par une société de recouvrement, elle a déjà dû envoyer 1000€ (en 10 chèques), dont 5 ont été prélevés.

