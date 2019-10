Copropriété : les droits à connaître

publié le 11/10/2019 à 09:20



Le cas d'Arnaud

En tant que syndic professionnel, Arnaud rencontre un sérieux problème avec l’une des résidences dont il a la charge. Tout commence en novembre 2017 quand les 90 copropriétaires emménagent dans leur appartement flambant neuf. A ce moment-là, ils s’aperçoivent qu’ils n’ont pas d’eau chaude s’ils allument le chauffage collectif et vice versa. Malgré ses nombreuses relances, le promoteur immobilier n’apporte aucune solution. A l’issue de trois rendez-vous entre février et mai 2019, un expert judiciaire conclut qu’il manque une chaudière pour assurer simultanément la production de chauffage et d’eau chaude. La solution provisoire serait d’installer un quatrième appareil en plus des trois existants. Le promoteur semble dans un premier temps d’accord pour le financement. Sauf que les mois défilent sans que rien n’avance. Aux dernières nouvelles, le sous-traitant ne pourrait pas faire de devis définitif car il lui manquerait des documents techniques que ne lui remet pas le promoteur. En dépit de ses relances, la situation reste désespérément bloquée. Arnaud ne sait plus quoi dire aux copropriétaires qui ont déjà dépensé 25.776€ en frais d’avocat, d’expertise ou d’huissier.



