Litiges avec syndic : ce qu'il faut savoir

publié le 20/09/2019 à 09:20

Le cas de Laurane



Depuis décembre 2018, Laurane et les 600 autres habitants de sa résidence n’ont plus le droit de prendre de douche ! La raison : un taux de légionnelles dans l’eau trop élevé. Cette bactérie provoque une maladie, la légionellose, si elle est inhalée via les vapeurs d’eau. Depuis neuf mois, le syndic de l’immeuble tente des traitements qui sont inefficaces. Des audits sont menés pour trouver l’origine de la prolifération, mais le dossier traîne et Laurane se sent abandonnée. Au début, elle trouvait des solutions : se doucher à la salle de sport, à la piscine etc… mais ça ne peut plus durer ! Certaines personnes qui n’ont pas d’autre choix se douchent quand même et prennent le risque de tomber malades. Elle a contacté la mairie, la préfecture… tout le monde la renvoie vers le syndic. Et elle a l’impression que ce dernier délaisse le dossier, manque de transparence et l’informe très peu. En attendant, elle continue de payer ses charges dont l’eau chaude.

