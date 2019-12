Abandon de chantier : Quels sont les recours ?

publié le 05/12/2019 à 09:20

Le cas de Charlotte



En février 2019, Charlotte et son conjoint réalisent leur rêve en faisant l’acquisition d’une maison. Comme la bâtisse n’est pas assez grande, elle engage tout de suite un artisan pour réaliser une extension. Elle paie plusieurs acomptes au fur et à mesure des travaux, soit 18.792€ sur un devis global de 21.096€. Malgré l’apparition de plusieurs malfaçons, elle fait confiance. Elle pense même faire une bonne affaire puisque le professionnel est 8000€ moins cher que la concurrence. Seulement, elle déchante rapidement. Du jour au lendemain, l’homme et son sous-traitant, abandonnent le chantier. Surtout, elle déplore d’importantes infiltrations. Ces malfaçons sont telles qu’elles engendrent une dégradation rapide de l’existant. Un huissier constate le désastre. Et, le 25 juillet, un expert chiffre le prix de la destruction de l’extension et de sa reconstruction sur une base comprise entre 30.000 et 35.000€ ! Ecoeurée, Charlotte demande à l’artisan de prendre ses responsabilités. Mais, rien à faire. Ce professionnel se permet même de lui envoyer une fausse attestation d’assurance.

