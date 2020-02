publié le 15/02/2020 à 07:00

Conso : que valent les produits de rasage ?

Invité : Mathieu Le Maux, rédacteur en chef adjoint de GQ

Tendance : l'épilation définitive est-elle vraiment une bonne idée ?

Invitée : Valérie Leduc, médecin en phlébologie esthétique, fondatrice du cabinet Médecine de la beauté à Paris 8

Cuisine : comment réussir ses tartes ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteure, journaliste. Auteure de Pasta Allegra, co-écrit avec Alessandra Pierini (Editions de l'Epure)

La Pasta Allegra (Editions de l'Epure)