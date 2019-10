publié le 05/10/2019 à 07:00

Spéciale Do it Yourself !



Faire ses cosmétiques soi-même est-il si facile ?

Invitée : Anne-Marie Gabelica, fondatrice de Oolution, cosmétiques 100% naturels

Les conserves et bocaux maison : une bonne idée ?

Invité : Ruben Sarfati, chef et traiteur engagé au Rest’ici (Montreuil) et à La Source (Pantin). Retrouvez également ses produits sur le site Aepicure

Par quoi remplacer les produits ménagers toxiques ?

Invitée : Régine Quéva, auteure et formatrice d'ateliers "produits naturels". Auteure de Fabriquer sa lessive, son dentifrice, son shampoing... (Editions Larousse)

Réagissez et retrouvez tous nos conseils, nos astuces et les recettes de nos chefs sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram !

"Nous Voilà Bien !" vous accompagne chaque samedi matin de façon concrète et positive sur le chemin du "mieux être" !

Fabriquer sa lessive, son dentifrice, son shampoing... (Editions Larousse)