publié le 27/06/2020 à 05:55

Le camping peut-il plaire à tout le monde ?

Invité : Bruno Lacroix, rédacteur en chef du site campingfrance.com et du magazine professionnel L'Officiel des terrains de camping



Le coup de cœur : Mobee travel, plateforme de voyage dédiée aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite

Invité : Lucas Gebhart, fondateur et président de Mobee Travel



Comment faire de bon cocktails ?

Invité : Yoann Demeersseman, barman et fondateur de L’Atelier Cocktailier à Rennes. Auteur de Mon Cours de Cocktails (éditions Dunod)

