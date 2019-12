Comment aider nos enfants face aux problèmes du quotidien ?

publié le 13/12/2019 à 06:52

On ne les entend pas toujours, peut-être même qu'on ne les écoute pas assez. Pourtant, les enfants aussi subissent les aléas de la vie, ont leur tracas du quotidien, voire leurs grandes difficultés. On est fait pour s'entendre a décidé de leur consacrer une émission pour mettre en lumière ce qu'ils vivent et pensent, mais aussi pour revenir sur ce que nous, adultes ou parents, pouvons faire pour les accompagner dans ces épreuves de la vie !

Invité.e.s

- Fabrice Midal, philosophe, écrivain



- Elisabeth Brami, psychologue clinicienne et écrivain